Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве

Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4982.

АГН «Москва»

«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба. Накануне сообщалось о 12 скончавшихся.