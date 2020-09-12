Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве
Ещё 14 пациентов с коронавирусом скончались в Москве, общее число умерших достигло 4982.
- АГН «Москва»
«В Москве скончались 14 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении оперативного штаба.
Накануне сообщалось о 12 скончавшихся.
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