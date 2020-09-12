В Подмосковье легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку

Короткая ссылка
В Московской области в городском округе Щёлково легкомоторный самолёт EuroStar, на борту которого, предположительно, находился один человек, совершил жёсткую посадку. 
В Подмосковье легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Произошла жёсткая посадка сверхлёгкого самолёта EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек — пилот», — заявили в министерстве.

По данным МЧС, предположительно, самолёт упал в песчаный карьер в районе села Душоново, частично заполненный водой. При этом на поверхности воды были обнаружены обломки и раскрывшаяся парашютная система.

На место направлен в том числе водолазный отряд. Всего в спасательной операции участвуют 34 человека, задействовано десять единиц техники.

Ранее в Тамбовской области разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб один человек.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить