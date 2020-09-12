В Подмосковье легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку

В Московской области в городском округе Щёлково легкомоторный самолёт EuroStar, на борту которого, предположительно, находился один человек, совершил жёсткую посадку.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

«Произошла жёсткая посадка сверхлёгкого самолёта EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек — пилот», — заявили в министерстве.

По данным МЧС, предположительно, самолёт упал в песчаный карьер в районе села Душоново, частично заполненный водой. При этом на поверхности воды были обнаружены обломки и раскрывшаяся парашютная система.

На место направлен в том числе водолазный отряд. Всего в спасательной операции участвуют 34 человека, задействовано десять единиц техники.

Ранее в Тамбовской области разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб один человек.