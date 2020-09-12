В Подмосковье легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку
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- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МЧС России.
«Произошла жёсткая посадка сверхлёгкого самолёта EuroStar. По предварительным данным, на борту находился один человек — пилот», — заявили в министерстве.
По данным МЧС, предположительно, самолёт упал в песчаный карьер в районе села Душоново, частично заполненный водой. При этом на поверхности воды были обнаружены обломки и раскрывшаяся парашютная система.
На место направлен в том числе водолазный отряд. Всего в спасательной операции участвуют 34 человека, задействовано десять единиц техники.
Ранее в Тамбовской области разбился легкомоторный самолёт, в результате чего погиб один человек.