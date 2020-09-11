Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещённых
- @mod_russia
Ведомство объяснило, что все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а производить или разрабатывать новое — запрещено.
В связи с этим боевые яды целесообразно исключить из перечня, говорится в пояснительной записке.
При этом в него предлагается внести запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.
По мнению авторов документа, отсутствие такого запрета допускает возможность приобретения указанных средств для проведения диверсий и терактов с использованием токсичных химикатов.