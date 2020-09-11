Минобороны предложило убрать боевые яды из списка запрещённых

Министерство обороны предложило исключить понятие «боевые отравляющие вещества» из списка запрещённых к свободной реализации. Проект изменений в президентский указ 1992 года опубликован на федеральном портале нормативно-правовых актов.

Ведомство объяснило, что все запасы химического оружия, хранившиеся на территории России, уничтожены, а производить или разрабатывать новое — запрещено.

В связи с этим боевые яды целесообразно исключить из перечня, говорится в пояснительной записке.

При этом в него предлагается внести запасные части и комплектующие к средствам защиты от химоружия.

По мнению авторов документа, отсутствие такого запрета допускает возможность приобретения указанных средств для проведения диверсий и терактов с использованием токсичных химикатов.