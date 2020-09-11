После столкновения трёх автомобилей на МКАД пострадали четыре человека
- РИА Новости
«На внутренней стороне 29-го километра МКАД крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Предварительно: пострадали четыре человека», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.
Он отметил, что в результате ДТП перекрыты для движения транспорта две полосы из пяти.
На место происшествия вылетел медицинский вертолёт.
Ранее сообщалось, что в результате ДТП с маршруткой в Рязани пострадали семь человек.