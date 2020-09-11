После столкновения трёх автомобилей на МКАД пострадали четыре человека

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При столкновении трёх легковых автомобилей на внутренней стороне МКАД на юге Москвы пострадали четыре человека.
После столкновения трёх автомобилей на МКАД пострадали четыре человека
  • РИА Новости

«На внутренней стороне 29-го километра МКАД крупное ДТП с участием трёх легковых автомобилей. Предварительно: пострадали четыре человека», — приводит РИА Новости слова представителя экстренных служб столицы.

Он отметил, что в результате ДТП перекрыты для движения транспорта две полосы из пяти.

На место происшествия вылетел медицинский вертолёт.

Ранее сообщалось, что в результате ДТП с маршруткой в Рязани пострадали семь человек.

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