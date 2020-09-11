В Петербурге оценили последствия сильного ветра

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В Санкт-Петербурге в результате сильного ветра и дождей, обрушившихся на город в четверг, 10 сентября, было повалено 458 деревьев. Об этом сообщает городской Комитет по благоустройству.
В Петербурге оценили последствия сильного ветра
  • РИА Новости

«Комитет по благоустройству продолжает оценивать ущерб от урагана, который хозяйничал в Петербурге последние два дня. По сообщению ГУ МЧС по Петербургу, скорость ветра могла достигать 24 м/с. В результате стихии удалось повалить 458 деревьев. И это только на территориях, которые находятся в ведении Комитета по благоустройству», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что сильно пострадали от непогоды Московский, Красносельский, Невский, Василеостровский, Приморский и Петроградский районы. Несколько деревьев упали на проезжую часть, а в некоторых районах поваленные деревья повредили припаркованные автомобили.

Ранее в ГУ МЧС рассказали о последствиях сильного ветра в Петербурге.

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