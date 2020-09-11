В России появится Служба орнитологической защиты

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Минприроды России, фонд «Росконгресс» и ВНИИ «Экология» приступили к созданию службы орнитологической защиты.
В России появится Служба орнитологической защиты
  • Pixabay

Как пишет НСН, проект по сохранению и репродукции птиц ловчих пород реализуется в соответствии с поручением президента Владимира Путина.

По словам главы Минприроды Дмитрия Кобылкина, это важная и актуальная задача.

В списке приоритетных объектов — правительственные здания и аэропорты.

«Рекомендации по орнитологическому сопровождению полётов принимали ещё в Советском Союзе в конце 1980-х. Для обеспечения безопасности необходимы более современные методы и привлечение высококвалифицированных специалистов», — рассказал Кобылкин.

Служба будет создана на базе инвестиционной платформы Фонда Росконгресс — РК-Инвестиции. Она станет подразделением холдинга международных орнитологических центров по реабилитации и репродукции ловчих птиц в России.

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