В Крыму рассказали об интернет-викторине «Крым в истории русского мира»

Правительство Крыма совместно с постоянным представительством региона при президенте проводит интернет-викторину «Крым в истории русского мира».

Мероприятие проводится в четвёртый раз и направлено на популяризацию исторических, культурных, природных и национальных ценностей Крыма как российского субъекта среди соотечественников, проживающих за рубежом.

Конкурс состоит из 20 вопросов и одного творческого задания — эссе на одну из выбранных тем.

Главный приз викторины — путёвка для двоих на семидневный отдых в Крыму, а также экскурсионная программа с возможностью посещения наиболее значимых культурных, исторических, архитектурных, национальных и природных объектов полуострова.

Всего по итогам конкурса будут выбраны три победителя.

Помимо торжественной церемонии награждения, для лауреатов будет организована пресс-конференция, в рамках которой они смогут поделиться своими впечатлениями от конкурса и посещения Крыма.

Викторина проводится на платформе официального сайта знаюкрым.рф.