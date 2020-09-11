Председатель Мосгорсуда Егорова подала в оставку

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Председатель Московского городского суда Ольга Егорова подала заявление об отставке.
Председатель Мосгорсуда Егорова подала в оставку
  • РИА Новости

Об этом говорится в повестке заседания Высшей квалификационной коллегии судей Российской Федерации.

«Заявление Егоровой Ольги Александровны о прекращении её полномочий судьи, председателя Московского городского суда с 23 октября 2020 г. на основании пп. 1 п. 1 ст. 14 Закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации», — говорится в сообщении.

Егорова — председатель Московского городского суда с 2000 года. В 2001 году решением Высшей квалификационной коллегии судей Егоровой присвоен высший квалификационный класс судьи.

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