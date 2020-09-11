В Москве прокомментировали ход онлайн-голосования

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В Москве на муниципальных выборах явка на онлайн-голосование, по данным на 12:00, составила 48,14%.
В Москве прокомментировали ход онлайн-голосования
  • РИА Новости

Об этом сообщает НСН со ссылкой на данные Общественного штаба по контролю и наблюдению за дополнительными выборами муниципальных депутатов в районах Бабушкинский и Марьино.

Отмечается, что дистанционное электронное голосование началось с 8:00 этой пятницы, 11 сентября, и продлится до 20:00 12 сентября.

13 сентября выборы состоятся на избирательных участках.

За ходом электронного голосования наблюдают эксперты Общественного штаба.

Участники голосования могут присоединиться к проекту «Миллион призов». 12 и 14 сентября методом случайного отбора будут выбраны победители, которые получат смс-сообщения с результатами розыгрыша.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.

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