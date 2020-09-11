Эксперт прокомментировал идею новых ценников в магазинах

Эксперт Общества защиты прав потребителей Денис Ульянов прокомментировал идею новых ценников в магазинах.

«У нас законодательство регулирует с 1998 года цены либо за 100 грамм, либо за килограмм, либо за единицу товара. Вот за единицу товара продавец и использует ценник так, как это урегулировано законодательно», — сообщает эксперт в беседе с URA.RU.

Однако введение нового формата, по мнению Ульянова, не решает проблему с недобросовестными производителями.

«Конечно, производитель находит лазейки. Самая знаменитая лазейка после отмены обязательных ГОСТов и переходов на технические условия (ТУ) — ухудшение качества продукта. Объём остаётся тот же, но используются более дешёвые ингредиенты», — пояснил он.

Ранее, как писала газета «Известия», Союз потребителей России выступил с предложением о том, чтобы все магазины использовали новые ценники, на которых указывалась бы и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л).