Эксперт прокомментировал идею новых ценников в магазинах

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Эксперт Общества защиты прав потребителей Денис Ульянов прокомментировал идею новых ценников в магазинах.
Эксперт прокомментировал идею новых ценников в магазинах
  • РИА Новости

«У нас законодательство регулирует с 1998 года цены либо за 100 грамм, либо за килограмм, либо за единицу товара. Вот за единицу товара продавец и использует ценник так, как это урегулировано законодательно», — сообщает эксперт в беседе с URA.RU.

Однако введение нового формата, по мнению Ульянова, не решает проблему с недобросовестными производителями.

«Конечно, производитель находит лазейки. Самая знаменитая лазейка после отмены обязательных ГОСТов и переходов на технические условия (ТУ) — ухудшение качества продукта. Объём остаётся тот же, но используются более дешёвые ингредиенты», — пояснил он.

Ранее, как писала газета «Известия», Союз потребителей России выступил с предложением о том, чтобы все магазины использовали новые ценники, на которых указывалась бы и стоимость упаковки товара, и стоимость единицы веса или объёма (1 кг или 1 л). 

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