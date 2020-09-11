В Татарстане рассказали о «Мобильном избирателе». Такой услугой уже воспользовались более 17 тыс. проголосовавших.

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на данные ЦИК республики.

Как сообщил председатель ЦИК Татарстана Андрей Кондратьев, на сегодняшний день услугой воспользовались 17 253 татарстанца.

Проголосовать за президента республики татарстанцы могут и в Москве на 30 цифровых участках. Также жители республики могут до 14:00 13 сентября оставить заявку на надомное голосование.

Ранее гендиректор Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Фёдоров в беседе с ФАН рассказал об отношении россиян к многодневному голосованию.