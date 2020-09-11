В Тюменской области продлён режим повышенной готовности

В Тюменской области режим повышенной готовности продлён на две недели.

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на представителей администрации города.

«Мы провели заседание оперативного штаба и решили ещё на две недели продлить режим. Правда, будут некоторые послабления. Так, с 15 сентября будет разрешено работать выставкам, детским центрам и центрам развлечений в торговых центрах. Массовые мероприятия будут запрещены», — цитирует издание губернатора региона Александра Моора.

Он добавил, что статистика в начале сентября показала: роста заболеваемости в регионе нет. Если тенденция сохранится, то Тюменская область может в обозримом будущем выйти на полное снятие ограничений по коронавирусу.

Как сообщал ранее портал «Реальное время», в Роспотребнадзоре Татарстана прокомментировали ситуацию в школах на фоне коронавируса.