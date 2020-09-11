Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни

Врач-иммунолог Владислав Жемчугов рассказал, при каких болезнях абсолютно противопоказана вакцинация от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила «Вечерняя Москва».

Он отметил, что таких болезней много.

«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией», — заявил врач.

По его словам, все вопросы касательно вакцинации должен рассматривать лечащий врач.

Также Жемчугов заявил, что вакцинация противопоказана при воспалительных, аутоиммунных заболеваниях, красной волчанке и системных заболеваниях крови.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.