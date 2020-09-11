Иммунолог назвал несовместимые с прививкой от коронавируса болезни
- АГН «Москва»
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Он отметил, что таких болезней много.
«Самый простой пример — онкология, поскольку если есть лечение, то оно сопровождается иммунодепрессией», — заявил врач.
По его словам, все вопросы касательно вакцинации должен рассматривать лечащий врач.
Также Жемчугов заявил, что вакцинация противопоказана при воспалительных, аутоиммунных заболеваниях, красной волчанке и системных заболеваниях крови.
Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.