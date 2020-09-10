В Крыму обезвредили 26 авиабомб времён Великой Отечественной войны

В Крыму обезвредили 26 авиационных бомб времён Великой Отечественной войны.

Об этом сообщает РИА Новости Крым со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Среди находок — 24 авиационные осколочные бомбы. Их обнаружили в селе Фронтовое Ленинского района. В Керчи и Феодосии нашли две фугасные авиабомбы.

«Взрывоопасные предметы извлечены, транспортированы и уничтожены на специальном полигоне. Пиротехнические работы по обезвреживанию проведены с соблюдением всех необходимых мер безопасности», — заявили в ведомстве.

Ранее «Невские новости» сообщали, что в Пушкинском районе под Санкт-Петербургом был найден снаряд времён Великой Отечественной войны.