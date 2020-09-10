В Красноярском крае в суд передали уголовное дело о загрязнении воздуха
- РИА Новости
Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное управление МВД России.
В Емельяновском районе обнаружено предприятие, которое выбрасывало в атмосферу большое количество загрязняющих веществ. Из отработанных аккумуляторов в печи выпаривался свинец.
Концентрация по нему была превышена в 18 раз, по другим опасным веществам — почти в два раза.
Ранее газета «Известия» сообщала, что в Пермском крае возбуждено дело по факту загрязнения химикатами реки Камы.