В Красноярском крае в суд передали уголовное дело о загрязнении воздуха

В Красноярском крае в суд передали уголовное дело по факту загрязнения воздуха.

Об этом сообщает ОТР со ссылкой на региональное управление МВД России.

В Емельяновском районе обнаружено предприятие, которое выбрасывало в атмосферу большое количество загрязняющих веществ. Из отработанных аккумуляторов в печи выпаривался свинец.

Концентрация по нему была превышена в 18 раз, по другим опасным веществам — почти в два раза.

Ранее газета «Известия» сообщала, что в Пермском крае возбуждено дело по факту загрязнения химикатами реки Камы.