Эксперт прокомментировала планы по введению профстандарта для риелторов

Специалист по вопросам недвижимости компании «Полезные люди» Алёна Кокрова прокомментировала планы по введению в России профессионального стандарта специалиста по операциям с недвижимостью.

«Так или иначе, эта профессия социально значима. Ведь процесс купли-продажи очень трудоёмкий, так как правильно подобрать пожелания продавца и покупателя — настоящее искусство, требующее ответственности», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, не все работающие в этой сфере получают специальную метку в трудовой книжке «специалист по операциям с недвижимостью», поскольку предусмотрены условия.

«Проходить эта экзаменация будет на специальных аккредитованных местах», — отметила Кокрова.

Она добавила, что участникам предстоит пройти тест на знания в юриспруденции, теории недвижимости, психологии общения, организации сделок.

«Помимо этого, будут введены ряд задач, которые также немаловажны для оценки навыков специалиста», — заключила эксперт.

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