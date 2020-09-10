Эксперт прокомментировала планы по введению профстандарта для риелторов

Короткая ссылка
Специалист по вопросам недвижимости компании «Полезные люди» Алёна Кокрова прокомментировала планы по введению в России профессионального стандарта специалиста по операциям с недвижимостью.
Эксперт прокомментировала планы по введению профстандарта для риелторов
  • РИА Новости

«Так или иначе, эта профессия социально значима. Ведь процесс купли-продажи очень трудоёмкий, так как правильно подобрать пожелания продавца и покупателя — настоящее искусство, требующее ответственности», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, не все работающие в этой сфере получают специальную метку в трудовой книжке «специалист по операциям с недвижимостью», поскольку предусмотрены условия.

«Проходить эта экзаменация будет на специальных аккредитованных местах», — отметила Кокрова.

Она добавила, что участникам предстоит пройти тест на знания в юриспруденции, теории недвижимости, психологии общения, организации сделок.

«Помимо этого, будут введены ряд задач, которые также немаловажны для оценки навыков специалиста», — заключила эксперт.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить