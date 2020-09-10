Эксперт прокомментировала планы по введению профстандарта для риелторов
- РИА Новости
«Так или иначе, эта профессия социально значима. Ведь процесс купли-продажи очень трудоёмкий, так как правильно подобрать пожелания продавца и покупателя — настоящее искусство, требующее ответственности», — заявила она в беседе с ФАН.
По её словам, не все работающие в этой сфере получают специальную метку в трудовой книжке «специалист по операциям с недвижимостью», поскольку предусмотрены условия.
«Проходить эта экзаменация будет на специальных аккредитованных местах», — отметила Кокрова.
Она добавила, что участникам предстоит пройти тест на знания в юриспруденции, теории недвижимости, психологии общения, организации сделок.
«Помимо этого, будут введены ряд задач, которые также немаловажны для оценки навыков специалиста», — заключила эксперт.
Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил ситуацию на рынке жилищного кредитования России.