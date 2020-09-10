В Санкт-Петербурге с 12 сентября возобновят деятельность молодёжные центры

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В Санкт-Петербурге с 12 сентября возобновят деятельность молодёжные центры, разработан паспорт безопасности для организаций.
В Санкт-Петербурге с 12 сентября возобновят деятельность молодёжные центры
  • © Zamir Usmanov/Russian Look
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «ПолитЭксперт» со ссылкой на данные пресс-службы администрации города.

Губернатор города Александр Беглов внёс соответствующие изменения в постановление правительства.

Посетить занятия в центрах смогут петербуржцы от 18 лет и старше. Для более юных учащихся предусмотрены мероприятия на свежем воздухе.

Молодёжные центры могут выполнить требования безопасности и получить QR-код. Все работы будут организованы с учётом мер безопасности Роспотребнадзора.

Ранее депутат законодательного собрания Санкт-Петербурга Игорь Высоцкий в беседе с Nation News оценил важность дисциплины при снятии ограничительных мер по коронавирусу.

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