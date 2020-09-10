В Феодосии водолазы МЧС обследуют затонувший в 1941 году базовый тральщик ЧФ

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В Феодосии водолазы МЧС обследуют затонувший в 1941 году базовый тральщик Черноморского флота «Минреп».
В Феодосии водолазы МЧС обследуют затонувший в 1941 году базовый тральщик ЧФ
  • © Константин Чалабов
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные пресс-службы главного управления МЧС по РК.

«Принято решение о начале проведения работ по мониторингу затонувшего тральщика «Минреп» в акватории Феодосийского залива и обеспечению безопасности во время обследования, подъёма и ликвидации взрывоопасных предметов с судна «Жан Жорес», — цитирует издание сообщение ведомства.

В МЧС отметили, что обследование затонувших судов и подъём взрывоопасных предметов начнётся 15 сентября.

Ранее газета «Известия» сообщала, что специалисты МЧС нашли в крепости Керчь в Крыму 87 боеприпасов.

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