В Ялте прокомментировали работу по ликвидации свалок строительного мусора

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В Ялте прокомментировали работу по ликвидации свалок строительного мусора, будет ужесточено применение штрафных санкций.
В Ялте прокомментировали работу по ликвидации свалок строительного мусора
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные администрации города.

«Уже разработан проект порядка по обращению со строительными отходами, который в ближайшее время будет рассмотрен на сессии Ялтинского городского совета, учитывая, что особенно остро этот вопрос встанет с началом строительства ряда социально важных объектов», — цитирует издание главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.

Как сообщил глава города, уже расчищено 20 участков, где остался только грунт, который не наносит вреда окружающей среде.

Штрафные санкции будут введены в отношении предприятий и физических лиц.

Ранее в беседе с телеканалом «360» министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин дал оценку уровня «экологической грамотности» граждан.

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