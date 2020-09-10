В Ялте прокомментировали работу по ликвидации свалок строительного мусора, будет ужесточено применение штрафных санкций.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные администрации города.

«Уже разработан проект порядка по обращению со строительными отходами, который в ближайшее время будет рассмотрен на сессии Ялтинского городского совета, учитывая, что особенно остро этот вопрос встанет с началом строительства ряда социально важных объектов», — цитирует издание главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.

Как сообщил глава города, уже расчищено 20 участков, где остался только грунт, который не наносит вреда окружающей среде.

Штрафные санкции будут введены в отношении предприятий и физических лиц.

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