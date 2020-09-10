В Ялте прокомментировали работу по ликвидации свалок строительного мусора
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на данные администрации города.
«Уже разработан проект порядка по обращению со строительными отходами, который в ближайшее время будет рассмотрен на сессии Ялтинского городского совета, учитывая, что особенно остро этот вопрос встанет с началом строительства ряда социально важных объектов», — цитирует издание главу администрации Ялты Ивана Имгрунта.
Как сообщил глава города, уже расчищено 20 участков, где остался только грунт, который не наносит вреда окружающей среде.
Штрафные санкции будут введены в отношении предприятий и физических лиц.
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