В Севастополе открылась выставка архивных документов

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В Севастополе открылась выставка архивных документов в рамках проекта «Без срока давности».
В Севастополе открылась выставка архивных документов
  • Pixabay

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на данные пресс-службы выставки.

Экспозиция посвящена Севастополю и его жителям во время фашистской оккупации.

«Впечатления двойственные. С одной стороны, тяжело, потому что это непридуманная — настоящая трагедия. Сложно спустя столько лет осознать масштаб этого горя, которое пережила наша страна, город Севастополь. Сегодня мы слушали рассказы очевидцев, которые маленькими детьми застали эти события, но драматизм был такой, что каждая картинка врезалась в память даже трёхлетней девочки», — цитирует издание и.о. губернатора Михаила Развожаева.

В настоящее время в Севастополе проживает около тысячи человек, которые выжили во время оккупации.

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