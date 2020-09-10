В Мосгордуме прокомментировали готовность к отопительному сезону

Короткая ссылка
Депутат МГД Елена Николаева прокомментировала готовность к отопительному сезону.
В Мосгордуме прокомментировали готовность к отопительному сезону
  • globallookpress.com

Как сообщает парламентарий в беседе с НСН, социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.

Она подчеркнула, что ограничения, введённые ранее из-за пандемии COVID-19, всё же отразились на сроках проведения подготовительных работ, однако они были выполнены в полном объёме.

Николаева подчеркнула, что городские службы проверили около 73 тыс. зданий — в их числе почти 34 тыс. многоквартирных домов, более восьми с половиной тысяч значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов.

Кроме того, Елена Николаева отметила, что подача тепла в Москве традиционно начинается с социальной сферы — с детских садов, школ и больниц. После этого отапливаются жилые дома, а затем — промышленные здания.

Как сообщает телеканал «360», министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что все оставшиеся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду закончат до 15 сентября.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить