В Мосгордуме прокомментировали готовность к отопительному сезону

Депутат МГД Елена Николаева прокомментировала готовность к отопительному сезону.

Как сообщает парламентарий в беседе с НСН, социальные объекты и жильё в Москве подготовлены к отопительному сезону в установленный срок.

Она подчеркнула, что ограничения, введённые ранее из-за пандемии COVID-19, всё же отразились на сроках проведения подготовительных работ, однако они были выполнены в полном объёме.

Николаева подчеркнула, что городские службы проверили около 73 тыс. зданий — в их числе почти 34 тыс. многоквартирных домов, более восьми с половиной тысяч значимых социальных объектов и более 30,5 тыс. других объектов.

Кроме того, Елена Николаева отметила, что подача тепла в Москве традиционно начинается с социальной сферы — с детских садов, школ и больниц. После этого отапливаются жилые дома, а затем — промышленные здания.

Как сообщает телеканал «360», министр энергетики Московской области Александр Самарин заявил, что все оставшиеся работы по подготовке к осенне-зимнему периоду закончат до 15 сентября.