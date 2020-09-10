В Москве прокомментировали ситуацию с ликвидацией нелегальных игорных заведений

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В Москве прокомментировали ситуацию с ликвидацией нелегальных игорных заведений, 227 единиц игрового оборудования подпольных казино было утилизировано.
В Москве прокомментировали ситуацию с ликвидацией нелегальных игорных заведений
  • РИА Новости

Как сообщает НСН, по данным пресс-службы Департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы, было уничтожено 88 игровых автоматов, 80 системных блоков и 59 мониторов, которые использовались для организации и проведения незаконных азартных игр.

В общей сложности с начала года в Москве выявлено и закрыто 29 нелегальных игорных заведений.

В отношении организаторов незаконных азартных игр возбуждено 12 уголовных дел.

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