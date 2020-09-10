Минниханов прокомментировал ситуацию с коронавирусной инфекцией в Татарстане

Президент Татарстана Рустам Минниханов прокомментировал ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в регионе.

«Коронавирус никуда не исчез, никуда не делся... Если взять конец марта, была информация о Китае, потом Европа, потом пришло к нам. Мы были вообще очень беспомощны, не знали, что делать, как делать. Та форма самоизоляции — сейчас можно рассуждать, что она была чрезмерной. Но представьте, медицина была к этому не готова. Мы не знали, чем и как лечить. ИВЛ была не везде. Нам необходимо было перепрофилировать больницы, оснастить всем медицинский персонал. Но за короткое время мы сумели всё это понять, изучить», — цитирует «Реальное время» главу Татарстана.

По его словам, сильно пострадали малый и средний бизнес.

«Ждать ли нам второй волны? Мы теперь знаем, как с этим бороться, как себя вести. У нас всегда в кармане маска, есть перчатки или руки обрабатываются. Соблюдаем дистанцию. Сейчас 26—28 человек выявляются, но тяжёлых форм мало», — заявил Минниханов.

Ранее вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.