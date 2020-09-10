В Ростовской области рассказали о работе волонтёров в пандемию
- РИА Новости
Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.
Акция взаимопомощи #МыВместе продолжалась с марта по июль. Её участники доставляли продукты, помогали покупать лекарства, оказывали психологическую поддержку.
«Свыше 3 тыс. человек оказывали эту помощь. Хочу сказать вам спасибо. Вы показали, как важно в трудную минуту быть вместе», — сказал губернатор Василий Голубев.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5218 человек.