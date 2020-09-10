В Ростовской области рассказали о работе волонтёров в пандемию

В Ростовской области волонтёры выполнили 43 тыс. заявок граждан во время пандемии.

Об этом сообщает rostovgazeta.ru со ссылкой на региональное правительство.

Акция взаимопомощи #МыВместе продолжалась с марта по июль. Её участники доставляли продукты, помогали покупать лекарства, оказывали психологическую поддержку.

«Свыше 3 тыс. человек оказывали эту помощь. Хочу сказать вам спасибо. Вы показали, как важно в трудную минуту быть вместе», — сказал губернатор Василий Голубев.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что за последние сутки коронавирус в России обнаружен у 5218 человек.