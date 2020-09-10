В Москве прокомментировали распределение инвестиций в производство лекарств

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В Москве прокомментировали распределение инвестиций в производство лекарств, более 40% принадлежит компаниям технополиса «Москва».
В Москве прокомментировали распределение инвестиций в производство лекарств
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на данные портала мэра и правительства Москвы.

В первой половине 2020 года резиденты и арендаторы особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис «Москва» вложили в развитие производств более 3 млрд рублей.

«Только в производство лекарственных средств и материалов на территории ОЭЗ привлекли 1,3 млрд руб., а это 42% от общегородских инвестиций по этому направлению. В производство компьютеров, электронных и оптических изделий предприятия вложили почти 1,5 млрд руб. — это четверть от всех инвестиций в микроэлектронику в городе», — цитирует издание заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он подчеркнул, что за первое полугодие на долю ОЭЗ столицы пришлось около 8% всех средств, вложенных в обрабатывающую промышленность города.

Ранее, как сообщала «Вечерняя Москва», заместитель мэра Москвы Владимир Ефимов заявил, что сектор обрабатывающей промышленности продемонстрировал устойчивый рост по отношению к прошлому году.

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