В Москве стартовал приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что конкурс позволит обратить внимание на проекты потенциальных работодателей или инвесторов.

Участникам предстоит решать бизнес-задачи от технологичных компаний.

Организатором выступает Агентство инноваций Москвы. Отборочный этап пройдёт с 14 по 27 сентября.

Подать заявку можно на сайте чемпионата.