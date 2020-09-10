В Москве стартовал приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech

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В Москве стартовал приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech для молодых специалистов.
В Москве стартовал приём заявок на участие в кейс-чемпионате Future Tech
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Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

Руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин рассказал, что конкурс позволит обратить внимание на проекты потенциальных работодателей или инвесторов.

Участникам предстоит решать бизнес-задачи от технологичных компаний.

Организатором выступает Агентство инноваций Москвы. Отборочный этап пройдёт с 14 по 27 сентября.

Подать заявку можно на сайте чемпионата.

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