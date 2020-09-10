Два вуза в Нижегородской области перешли на дистанционное обучение

Два вуза в Нижегородской области перевели студентов на дистанционное обучение.

Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования, науки и молодёжной политики.

В онлайн-формате будут учиться в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии и Нижегородском филиале Российского государственного университета правосудия.

Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.