Два вуза в Нижегородской области перешли на дистанционное обучение
- РИА Новости
Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на региональное Министерство образования, науки и молодёжной политики.
В онлайн-формате будут учиться в Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии и Нижегородском филиале Российского государственного университета правосудия.
Ранее проректор Финансового университета при правительстве России Александр Сафонов в беседе с ОТР оценил перспективы дистанционного образования в школах.