В АРБ прокомментировали снижение количества используемых банковских карт в России

Президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

«Кредитные карты всё-таки требуют некого очного присутствия. А когда возникла необходимость в дистанционном обслуживании, то оказалось, что даже те, кому сложно было осваивать интернет, начали этим интернетом пользоваться», — заявил он в беседе с kp.ru.

По его словам, в случае с бесконтактной оплатой нужна одна карта, но никак не десять. Как отметил Тосунян, если счетов много, а карта одна, то очень удобно за несколько секунд перевести нужную сумму.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.