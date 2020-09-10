В АРБ прокомментировали снижение количества используемых банковских карт в России
- AFP
«Кредитные карты всё-таки требуют некого очного присутствия. А когда возникла необходимость в дистанционном обслуживании, то оказалось, что даже те, кому сложно было осваивать интернет, начали этим интернетом пользоваться», — заявил он в беседе с kp.ru.
По его словам, в случае с бесконтактной оплатой нужна одна карта, но никак не десять. Как отметил Тосунян, если счетов много, а карта одна, то очень удобно за несколько секунд перевести нужную сумму.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.