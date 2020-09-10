В Москве подвели итоги работы МЦК за четыре года
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
За последние четыре года МЦК было интегрировано со столичным метрополитеном и Московскими центральными диаметрами. Центральное кольцо проходит через 26 городских районов.
«Стало удобнее пересаживаться с одного вида транспорта на другой, в том числе и за счёт единой системы оплаты проезда», — цитирует издание замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.
Она отметила, что МЦК улучшило транспортную ситуацию для жителей, которые не имели метро в пешей доступности. Представитель метрополитена выделила такие районы, как Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники и Нижегородский.
Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.