В Москве подвели итоги работы МЦК за четыре года

За четыре года пассажирами Московского центрального кольца стали свыше 485 млн человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

За последние четыре года МЦК было интегрировано со столичным метрополитеном и Московскими центральными диаметрами. Центральное кольцо проходит через 26 городских районов.

«Стало удобнее пересаживаться с одного вида транспорта на другой, в том числе и за счёт единой системы оплаты проезда», — цитирует издание замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Она отметила, что МЦК улучшило транспортную ситуацию для жителей, которые не имели метро в пешей доступности. Представитель метрополитена выделила такие районы, как Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники и Нижегородский.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.