В Москве подвели итоги работы МЦК за четыре года

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За четыре года пассажирами Московского центрального кольца стали свыше 485 млн человек.

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

За последние четыре года МЦК было интегрировано со столичным метрополитеном и Московскими центральными диаметрами. Центральное кольцо проходит через 26 городских районов.

«Стало удобнее пересаживаться с одного вида транспорта на другой, в том числе и за счёт единой системы оплаты проезда», — цитирует издание замначальника Московского метрополитена по развитию клиентских сервисов и работе с пассажирами Юлию Темникову.

Она отметила, что МЦК улучшило транспортную ситуацию для жителей, которые не имели метро в пешей доступности. Представитель метрополитена выделила такие районы, как Метрогородок, Бескудниковский, Коптево, Хорошёво-Мнёвники и Нижегородский.

Ранее телеканал «360» рассказал о ходе строительства станций МЦД.

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