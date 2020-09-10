В Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности

Короткая ссылка
В Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности, подозреваемый задержан, дело передано в суд.
В Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности
  • РИА Новости

«В результате ведущейся в следственном управлении системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, а также работы следователя и оперативных сотрудников МВД получены доказательства причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого жителя Соликамского городского округа. Показания свидетелей и ряд судмедэкспертиз позволили предъявить мужчине обвинение», — цитирует kp.ru сообщение СУ СК по Пермскому краю.

В июле «Реальное время» сообщало о ситуации с раскрываемостью преступлений в Татарстане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить