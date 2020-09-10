В Пермском крае раскрыто убийство десятилетней давности, подозреваемый задержан, дело передано в суд.

«В результате ведущейся в следственном управлении системной работы по раскрытию преступлений прошлых лет, а также работы следователя и оперативных сотрудников МВД получены доказательства причастности к совершению преступления ранее неоднократно судимого жителя Соликамского городского округа. Показания свидетелей и ряд судмедэкспертиз позволили предъявить мужчине обвинение», — цитирует kp.ru сообщение СУ СК по Пермскому краю.

В июле «Реальное время» сообщало о ситуации с раскрываемостью преступлений в Татарстане.