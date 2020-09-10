В Петербургской духовной академии из-за коронавируса ввели карантин

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В Санкт-Петербургской духовной академии после выявления коронавируса у студентов введён карантин.
В Петербургской духовной академии из-за коронавируса ввели карантин
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Об этом, как отмечает РИА Новости, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.

Отмечается, что учебный процесс в академии продолжается в полном объёме в дистанционном формате.

Карантин введён до 21 сентября.

8 сентября, как сообщал портал kp.ru, в Санкт-Петербурге за сутки ещё более 15 тыс. человек были обследованы на коронавирус.

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