В СЗФО рассказали о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду

В Воркуте рассказали о подготовке электросетей к осенне-зимнему периоду в регионах Северо-Западного федерального округа.

Как сообщает Nord-News, в ходе совещания под руководством заместителя министра энергетики России Евгения Грабчака первый заместитель генерального директора, главный инженер «Россетей» Андрей Майоров доложил о производственных результатах и ходе ремонтной кампании.

Отмечается, что в магистральном комплексе за январь — июль аварийность снижена на 8%, в распределительном — на 13%. Сокращена продолжительность и частота отключений потребителей (индексы SAIDI и SAIFI) — на 34% и 35%.

Продолжается развитие инфраструктуры — до конца года будет введено 2549 МВА трансформаторной мощности и 3214 км новых ЛЭП.

В числе приоритетных проектов — строительство подстанций 330 кВ «Мурманская» (обеспечит электроснабжение Мурманского транспортного узла) и 35 кВ «Балатон» (новый объект для «Северного потока — 2»).

В целом на Северо-Западе выполнено 72% плана, работа идёт с опережением графика; подготовлено 183 мобильных источника электроснабжения (в сумме — 31,6 МВт); аварийный запас укомплектован.

Ранее телеканал «360» сообщил, что в Подмосковье рассказали о продлении программы газификации.