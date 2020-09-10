Число случаев заболевания коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи
- РИА Новости
«Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции», — проинформировал Аксёнов.
За всё время эпидемии в Крыму выздоровели 1966 человек.
Ранее у вице-премьера Крыма — министра труда и социальной защиты региона Елены Романовской выявили коронавирус.
Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.