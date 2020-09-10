Число случаев заболевания коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи

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В Крыму общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 3 тыс., за сутки было зафиксировано 67 заболевших. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».
Число случаев заболевания коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи
  • РИА Новости

«Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции», — проинформировал Аксёнов.

За всё время эпидемии в Крыму выздоровели 1966 человек.

Ранее у вице-премьера Крыма — министра труда и социальной защиты региона Елены Романовской выявили коронавирус.

Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.

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