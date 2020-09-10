Число случаев заболевания коронавирусом в Крыму превысило 3 тысячи

В Крыму общее число случаев заболевания коронавирусной инфекцией превысило 3 тыс., за сутки было зафиксировано 67 заболевших. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов на своей странице во «ВКонтакте».

РИА Новости

«Всего на текущий период в республике зарегистрировано 3010 случаев новой коронавирусной инфекции», — проинформировал Аксёнов. За всё время эпидемии в Крыму выздоровели 1966 человек. Ранее у вице-премьера Крыма — министра труда и социальной защиты региона Елены Романовской выявили коронавирус. Вирусолог и доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн в беседе с НСН рассказал о возможных вариантах развития ситуации с COVID-19.