Орлов считает, что Кокорину нужно сконцентрироваться на выступлениях за «Спартак»

Известный комментатор Геннадий Орлов не верит, что форвард «Спартака» Александр Кокорин может перейти в итальянскую «Рому».

«Это какая-то совсем непонятная история. Во время трансферного окна коллегам журналистам, видимо, нужно что-то придумывать. Сейчас для Кокорина очень важно проявить себя в «Спартаке». Даже, если он, допустим, действительно уедет в «Рому», кто ему там гарантирует место в составе? Как он тогда вернётся в сборную? А вдруг опять травма? Нет, ему больше нельзя рисковать. В «Спартаке» его ждут, и это надо ценить. А кому он нужен в «Роме», кто его там знает? Если Кокорин хочет действительно восстановиться и вернуться на былой уровень, то «Спартак» — его шанс», — цитирует Орлова «Спорт-экспресс».

2 августа Кокорин перешёл в московский «Спартак», но из-за травмы еще ни разу не сыграл за красно-белых.

Ранее Кокорин отказался комментировать интерес «Ромы».