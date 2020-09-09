СМИ: Россияне предпочли сидячие места вместо купе в поездах летом 2020 года
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Об этом сообщает газета «Известия».
Спрос на поездки в сидячих вагонах вырос на 17%, а доля путешественников, сделавших такой выбор, составила 35,37%.
Доля тех, кто покупал билеты в купе, снизилась на 20%.
Сократилась и так называемая глубина бронирования. Летом 2020 года пассажиры приобретали билеты за один-три дня до отправления поезда. Таких путешественников оказалось около 60%.
Среди популярных направлений для поездок в сидячем вагоне признаны маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и Москва — Брянск.
Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал главные, по его мнению, туристические направления в России.