СМИ: Россияне предпочли сидячие места вместо купе в поездах летом 2020 года

Россияне, выбравшие летом 2020 года передвижение на поездах, предпочли сидячие места вместо купе, следует из аналитических данных сервиса «Туту.ру».

Об этом сообщает газета «Известия».

Спрос на поездки в сидячих вагонах вырос на 17%, а доля путешественников, сделавших такой выбор, составила 35,37%.

Доля тех, кто покупал билеты в купе, снизилась на 20%.

Сократилась и так называемая глубина бронирования. Летом 2020 года пассажиры приобретали билеты за один-три дня до отправления поезда. Таких путешественников оказалось около 60%.

Среди популярных направлений для поездок в сидячем вагоне признаны маршруты Москва — Санкт-Петербург, Москва — Нижний Новгород и Москва — Брянск.

Ранее, как сообщало ФАН, директор ассоциации «Турпомощь» Александр Осауленко назвал главные, по его мнению, туристические направления в России.