Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России

Экономист и политолог Александр Дудчак прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

«Один из факторов отказа от пластика — психологический. Особенно среди молодёжи», — заявил он в беседе с Nation News.

По его словам, в настоящее время через данные о платежах по карте можно составить полную картину личности.

«Это совершенно не значит, что дело идёт к отказу от пластиковых карт. Наоборот, скорее всего, это временное отступление, и ситуация развернётся в обратную сторону в будущем», — отметил Дудчак.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.