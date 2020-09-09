Экономист прокомментировал снижение количества используемых банковских карт в России
- РИА Новости
«Один из факторов отказа от пластика — психологический. Особенно среди молодёжи», — заявил он в беседе с Nation News.
По его словам, в настоящее время через данные о платежах по карте можно составить полную картину личности.
«Это совершенно не значит, что дело идёт к отказу от пластиковых карт. Наоборот, скорее всего, это временное отступление, и ситуация развернётся в обратную сторону в будущем», — отметил Дудчак.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.