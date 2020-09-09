Министерство по делам Северного Кавказа ликвидировано

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Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано, а развитие Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и реализация госпрограммы перешли в ведение Минэкономразвития.
Министерство по делам Северного Кавказа ликвидировано
  • РИА Новости

«Министерство по делам Северного Кавказа России официально ликвидировано. Министерство экономического развития России в полном объёме продолжает работу по развитию Северо-Кавказского федерального округа и реализацию соответствующей государственной программы, рассчитанной до 2025 года», — приводит РИА Новости сообщение Минэкономразвития.

Ранее президент России Владимир Путин упразднил Министерство по делам Северного Кавказа.

Позднее премьер-министр Михаил Мишустин назначил экс-главу министерства Сергея Чеботарёва заместителем министра экономического развития. 

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