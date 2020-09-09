Эксперт оценил снижение количества используемых банковских карт в России
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«Снижение спроса на банковские карты и снижение активности работы по банковским картам — это следствие той общей экономической ситуации, которая складывается из-за пандемии», — заявил он в беседе с радио Sputnik.
По его словам, не стоит говорить о каких-то глобальных изменениях в потребительских настроениях.
Как считает эксперт, это временное явление и спрос на карты восстановится.
«Я думаю, что в течение месяца или двух мы увидим достаточно устойчивую тенденцию к росту спроса на карты. Мы к этому идём», — сказал Твердохлеб.
Он добавил, что будущее — за цифровыми картами.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.