Эксперт оценил снижение количества используемых банковских карт в России

Кандидат экономических наук доцент кафедры регулирования деятельности финансовых институтов РАНХиГС Юрий Твердохлеб прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

«Снижение спроса на банковские карты и снижение активности работы по банковским картам — это следствие той общей экономической ситуации, которая складывается из-за пандемии», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, не стоит говорить о каких-то глобальных изменениях в потребительских настроениях.

Как считает эксперт, это временное явление и спрос на карты восстановится.

«Я думаю, что в течение месяца или двух мы увидим достаточно устойчивую тенденцию к росту спроса на карты. Мы к этому идём», — сказал Твердохлеб.

Он добавил, что будущее — за цифровыми картами.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.