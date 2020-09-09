В Подмосковье 14 сентября начнётся приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

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В Московской области 14 сентября начнётся приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года».
В Подмосковье 14 сентября начнётся приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»
  • © Всероссийский Конкурс "Лучший социальный проект года"

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье бизнес социальной направленности развивается при активной поддержке регионального правительства. На этот год в рамках субсидирования затрат для реализации проектов из социальной сферы в подмосковном бюджете предусмотрели 100 млн рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее портал «Взгляд» сообщил, что Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от некоммерческих организаций на первый конкурс 2021 года.

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