В Подмосковье 14 сентября начнётся приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»
- © Всероссийский Конкурс "Лучший социальный проект года"
Об этом сообщает телеканал «360».
«В Подмосковье бизнес социальной направленности развивается при активной поддержке регионального правительства. На этот год в рамках субсидирования затрат для реализации проектов из социальной сферы в подмосковном бюджете предусмотрели 100 млн рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Ранее портал «Взгляд» сообщил, что Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от некоммерческих организаций на первый конкурс 2021 года.