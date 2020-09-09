В Подмосковье 14 сентября начнётся приём заявок на конкурс «Лучший социальный проект года»

В Московской области 14 сентября начнётся приём заявок на участие во всероссийском конкурсе «Лучший социальный проект года».

Об этом сообщает телеканал «360».

«В Подмосковье бизнес социальной направленности развивается при активной поддержке регионального правительства. На этот год в рамках субсидирования затрат для реализации проектов из социальной сферы в подмосковном бюджете предусмотрели 100 млн рублей», — сообщила министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

Ранее портал «Взгляд» сообщил, что Фонд президентских грантов объявил о приёме заявок от некоммерческих организаций на первый конкурс 2021 года.