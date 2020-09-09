Губернатор Подмосковья оценил значимость конкурса «Лидеры России»

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв заявил, что конкурс «Лидеры России» стал уникальной системой, в которой талантливые молодые люди могут заявить о себе, получить отличный опыт и даже пообщаться с президентом.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Сильные и мотивированные лидеры сегодня нужны во всех отраслях — в бизнесе, госуправлении, социальной сфере. В Подмосковье мы тоже смотрим на «Лидеров России» как на перспективный резерв», — заявил глава региона.

Всего победителями конкурса «Лидеры России — 2020» стали 106 человек.

Ранее президент холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко в беседе с газетой «Известия» также оценил конкурс «Лидеры России».