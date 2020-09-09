Комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ провели учения в акватории Чёрного моря

Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения в акватории Чёрного моря.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Военнослужащие, дислоцированные на территории Крыма, совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Надводную цель обнаружили, идентифицировали и взяли на сопровождение.

Завершились манёвры приведением комплексов к бою и выполнению алгоритма действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ударов.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.