Комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ провели учения в акватории Чёрного моря

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Расчёты мобильных береговых противокорабельных ракетных комплексов «Бал» и «Бастион» провели учения в акватории Чёрного моря.
Комплексы «Бал» и «Бастион» ЧФ провели учения в акватории Чёрного моря
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения ЧФ.

Военнослужащие, дислоцированные на территории Крыма, совершили марши в позиционные районы, отработав алгоритм действий по инженерному оборудованию и маскировке позиций.

Надводную цель обнаружили, идентифицировали и взяли на сопровождение.

Завершились манёвры приведением комплексов к бою и выполнению алгоритма действий по нанесению ракетного удара по кораблю условного противника с дальнейшей сменой стартовых позиций и повторением ударов.

Ранее ФАН передавало, что в Московской области прошли учения с участием личного состава зенитной ракетной бригады Западного военного округа.

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