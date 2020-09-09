В Москве более 452 тысяч человек сделали прививку от гриппа

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В Москве уже более 452 тыс. человек сделали прививку от гриппа. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.
В Москве более 452 тысяч человек сделали прививку от гриппа
  • РИА Новости

«По состоянию на 08.09.2020 в Москве привито более 452 200 москвичей, что превышает количество привитых за аналогичный период прошлого года в 3,5 раза», — говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что «привито 67 522 человека в мобильных пунктах у метро, пользующихся особой популярностью у москвичей».

Ранее депутат Госдумы доктор медицинских наук врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко в беседе с НСН выразил мнение, что ущерб от гриппа гораздо больше, чем от COVID-19.

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