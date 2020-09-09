В Тверской области суд признал виновным сбившего супружескую пару дальнобойщика

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Водитель, по вине которого 24 августа произошло ДТП на трассе М-9 «Балтия» в Ржевском районе Тверской области, ближайшие шесть лет проведёт в колонии общего режима.
В Тверской области суд признал виновным сбившего супружескую пару дальнобойщика
  • РИА Новости

Об этом информирует tverigrad.ru.

Водитель, житель Псковской области, в нетрезвом виде управлял грузовиком, превысил допустимую скорость и наехал на супружескую пару, которая шла по обочине. Мужчина скончался от полученных травм, а его супруга была доставлена в больницу.

Суд признал водителя виновным.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.

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