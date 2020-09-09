В Тверской области суд признал виновным сбившего супружескую пару дальнобойщика
- РИА Новости
Об этом информирует tverigrad.ru.
Водитель, житель Псковской области, в нетрезвом виде управлял грузовиком, превысил допустимую скорость и наехал на супружескую пару, которая шла по обочине. Мужчина скончался от полученных травм, а его супруга была доставлена в больницу.
Суд признал водителя виновным.
В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.