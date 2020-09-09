Министр экологии Подмосковья оценил уровень «экологической грамотности» граждан
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В беседе с телеканалом «360» Дмитрий Куракин затронул тему экологического образования.
«Мы убедились в том, что ребёнок, приходя домой из школы, начинает учить своих родителей, как правильно бросать мусор в пакеты, чтобы выполнять правила раздельного сбора, и как нужно, например, вести себя в лесах, на природе и так далее. Вот эти меры оказываются наиболее эффективными», — считает Куракин.
Министр рассказал, что жители Подмосковья постепенно сами начинают разбираться в вопросах экологии, потому что лично столкнулись с проблемой мусорных полигонов в регионе.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии начали ликвидировать несанкционированные свалки в рамках нацпроекта «Экология».