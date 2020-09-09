В Подмосковье пройдут поминальные службы в память об Александре Мене

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В подмосковных городах Пушкино и Сергиев Посад пройдут поминальные службы в память о священнослужителе и проповеднике протоиерее Александре Мене.
В Подмосковье пройдут поминальные службы в память об Александре Мене
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд имени Александра Меня.

«Мероприятия начнутся в Новой Деревне (Пушкино), где служил и был похоронен отец Александр. В храме Сретения Господня управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий утром совершит литургию, а также литию на могиле священника», — сказали в фонде.

Кроме того, запланировано поминальное богослужение на месте убийства Меня в микрорайоне Семхоз подмосковного Сергиева Посада.

Накануне в Большом зале Библиотеки иностранной литературы состоялся вечер памяти Меня. Своими воспоминаниями поделились священнослужители и друзья. Также программа включала выступления поэтов и музыкантов.

Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм.

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