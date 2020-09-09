В Подмосковье пройдут поминальные службы в память об Александре Мене
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Фонд имени Александра Меня.
«Мероприятия начнутся в Новой Деревне (Пушкино), где служил и был похоронен отец Александр. В храме Сретения Господня управляющий Московской епархией митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий утром совершит литургию, а также литию на могиле священника», — сказали в фонде.
Кроме того, запланировано поминальное богослужение на месте убийства Меня в микрорайоне Семхоз подмосковного Сергиева Посада.
Накануне в Большом зале Библиотеки иностранной литературы состоялся вечер памяти Меня. Своими воспоминаниями поделились священнослужители и друзья. Также программа включала выступления поэтов и музыкантов.
Мень был убит утром 9 сентября 1990 года недалеко от своего дома по дороге на службу в Сретенский храм.