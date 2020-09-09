В Тюменской области опубликованы новые правила для культурно-досуговых организаций

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Требования, которые культурно-досуговые организации Тюменской области должны соблюдать во время режима повышенной готовности, опубликованы на портале правовой информации региона.
В Тюменской области опубликованы новые правила для культурно-досуговых организаций
  • РИА Новости

Об этом пишет megatyumen.ru.

В соответствиями с новыми правилами, не будут проводиться культурно-досуговые мероприятия с массовыми сценами. Артистам на сцене рекомендовано соблюдать социальную дистанцию. На уличных мероприятиях количество зрителей не должно превышать 50 человек.

Сопровождающим запрещено ждать детей с занятий в кружках внутри помещений. Исключение составляют лишь родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

Ранее начальник терапевтической службы тюменской Областной клинической больницы №1 Елена Журавлёва в беседе с URA.RU оценила возможность второй волны COVID-19.

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