В Кисловодске рассказали о сокращении поступлений в бюджет из-за коронавируса

Заместитель главы Кисловодска Татьяна Середкина рассказала, что доходная часть бюджета города сократилась из-за пандемии.

Об этом сообщает newstracker.ru.

«У нас в городе прогнозируется недополучение доходов бюджета порядка 43 млн рублей. Это связано прежде всего с такими плательщиками, как субъекты малого и среднего предпринимательства, которые долгое время пробыли в вынужденной самоизоляции, и данная ситуация отразилась на снижении деловой активности», — сообщила Татьяна Середкина.

По её словам, на 1 сентября бюджет города получил 416 млн рублей собственных доходов.

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