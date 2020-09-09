В Кисловодске рассказали о сокращении поступлений в бюджет из-за коронавируса

Короткая ссылка
Заместитель главы Кисловодска Татьяна Середкина рассказала, что доходная часть бюджета города сократилась из-за пандемии.
В Кисловодске рассказали о сокращении поступлений в бюджет из-за коронавируса
  • РИА Новости

Об этом сообщает newstracker.ru.

«У нас в городе прогнозируется недополучение доходов бюджета порядка 43 млн рублей. Это связано прежде всего с такими плательщиками, как субъекты малого и среднего предпринимательства, которые долгое время пробыли в вынужденной самоизоляции, и данная ситуация отразилась на снижении деловой активности», — сообщила Татьяна Середкина.

По её словам, на 1 сентября бюджет города получил 416 млн рублей собственных доходов.

Ранее независимый финансово-экономический эксперт Александр Трифонов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал меры поддержки бизнеса в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить