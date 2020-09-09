Эксперт оценил снижение числа используемых банковских карт в России

Бывший вице-президент Ассоциации российских банков, президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев прокомментировал сообщение о том, что в России в II квартале 2020 года зафиксировано снижение числа используемых банковских карт на рекордные за пять лет 4,5 млн единиц.

В беседе с НСН он заявил, что первой причиной такой ситуации стали карантинные меры.

«Карта — это пластик, его физически надо получить в банке. Его доставляют на дом, но даже сама доставка — это физический контакт», — сказал эксперт.

Ещё одним фактором Мехтиев считает переход населения на сберегательную модель поведения.

Третьей причиной он считает то, что банки перестали стимулировать получение клиентами новых карт через бонусы и кэшбэки.

Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.