Эксперт оценил снижение числа используемых банковских карт в России
- РИА Новости
В беседе с НСН он заявил, что первой причиной такой ситуации стали карантинные меры.
«Карта — это пластик, его физически надо получить в банке. Его доставляют на дом, но даже сама доставка — это физический контакт», — сказал эксперт.
Ещё одним фактором Мехтиев считает переход населения на сберегательную модель поведения.
Третьей причиной он считает то, что банки перестали стимулировать получение клиентами новых карт через бонусы и кэшбэки.
Ранее руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию.