В Удмуртии рассказали об осенней посевной кампании. По оперативным данным на 7 сентября, озимыми культурами уже засеяли 54,2 тыс. га.

Об этом информирует ИА «Удмуртия» со ссылкой на сообщение пресс-службы Минсельхоза республики.

В нынешнем сезоне посев озимых в большинстве случаев превышает намеченные объёмы.

Хозяйства Дебесского района отвели под озимый клин 1986 га, таким образом перевыполнив план на 44%.

В Можгинском районе озимые культуры заняли 3863 га, это 106%.

В целом в республике под урожай 2021 года запланировали засеять озимыми культурами 59,4 тыс. га.

Ранее, по сообщениям телеканала «360», министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин рассказал, что подмосковные аграрии собрали порядка 400 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур.