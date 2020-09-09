В ГАИ прокомментировали ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов

Старший инспектор по особым поручениям отдела пропаганды безопасности дорожного движения Госавтоинспекции МВД России Ольга Позднякова прокомментировала ситуацию с ДТП с участием детей-пешеходов.

«В информационно-аналитических системах мы можем отслеживать статистику ДТП с детьми, совершённых по их собственной неосторожности. С начала года таких происшествий произошло больше 1,5 тыс. По сравнению с прошлым годом — меньше почти на 1/5 (22,5%)», — заявила она в беседе с kp.ru.

По её словам, среди причин — несоблюдение правил безопасного поведения на дорогах, в том числе игнорирование запрещающих сигналов светофора, переход проезжей части в неположенном месте, а если говорить о детях-велосипедистах, то это незнание правил поведения на дорогах.

«А дети, передвигающиеся с использованием средств индивидуальной мобильности — сегвеев и самокатов, — игнорируют правила перехода проезжей части и часто не спешиваются, пересекая проезжую часть», — сообщила Позднякова.

В конце июня URA.RU сообщило о ДТП на федеральной трассе Тюмень — Ханты-Мансийск, в результате которого погибла семья из трёх человек.